Астрономы показали первую фотографию черной дыры в нашей галактике

Сеть обсерваторий из проекта «Телескоп горизонта событий» (EHT) получила первое изображение тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь. Запись об этом появилась на сайте проекта, пишет Новая Газета. Европа.

Черная дыра находится на расстоянии около 27 тысяч световых лет от Земли и связана с радиоисточником SgrA A* (Стрелец A*).

«Мы были ошеломлены тем, насколько хорошо размер кольца согласуется с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна. Эти беспрецедентные наблюдения значительно улучшили наше понимание того, что происходит в самом центре нашей галактики, и дали новое представление о том, как эти гигантские черные дыры взаимодействуют с окружающими объектами», — сказал ученый проекта EHT Джеффри Бауэр.

We finally have the first look at our Milky Way black hole, Sagittarius A*. It’s the dawn of a new era of black hole physics. Credit: EHT Collaboration. #OurBlackHole #SgrABlackHole

