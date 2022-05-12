Астрономы показали первую фотографию черной дыры в нашей галактике

Сеть обсерваторий из проекта «Телескоп горизонта событий» (EHT) получила первое изображение тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь. Запись об этом появилась на сайте проекта, пишет Новая Газета. Европа.
Черная дыра находится на расстоянии около 27 тысяч световых лет от Земли и связана с радиоисточником SgrA A* (Стрелец A*).
«Мы были ошеломлены тем, насколько хорошо размер кольца согласуется с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна. Эти беспрецедентные наблюдения значительно улучшили наше понимание того, что происходит в самом центре нашей галактики, и дали новое представление о том, как эти гигантские черные дыры взаимодействуют с окружающими объектами», — сказал ученый проекта EHT Джеффри Бауэр.
We finally have the first look at our Milky Way black hole, Sagittarius A*. It’s the dawn of a new era of black hole physics. Credit: EHT Collaboration. #OurBlackHole #SgrABlackHole— Event Horizon 'Scope (@ehtelescope) May 12, 2022
Link: https://t.co/Ax7ECRVg8A pic.twitter.com/LRWizSYOy9
В апреле 2019 года астрофизики из ЕНТ впервые показали четкое изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 в созвездии Дева. Его удалось сделать с помощью сети из восьми телескопов, расположенных на разных континентах.
Черная дыра — область в пространстве, которая возникла в результате полного гравитационного коллапса вещества. Ее гравитационное притяжение настолько велико, что ни вещество, ни свет, ни другие носители информации не могут ее покинуть.