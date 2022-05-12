Астрономы показали первую фотографию черной дыры в нашей галактике
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сеть обсерваторий из проекта «Телескоп горизонта событий» (EHT) получила первое изображение тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь. Запись об этом появилась на сайте проекта, пишет Новая Газета. Европа.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Черная дыра находится на расстоянии около 27 тысяч световых лет от Земли и связана с радиоисточником SgrA A* (Стрелец A*).

«Мы были ошеломлены тем, насколько хорошо размер кольца согласуется с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна. Эти беспрецедентные наблюдения значительно улучшили наше понимание того, что происходит в самом центре нашей галактики, и дали новое представление о том, как эти гигантские черные дыры взаимодействуют с окружающими объектами», — сказал ученый проекта EHT Джеффри Бауэр.

В апреле 2019 года астрофизики из ЕНТ впервые показали четкое изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 в созвездии Дева. Его удалось сделать с помощью сети из восьми телескопов, расположенных на разных континентах.

Черная дыра — область в пространстве, которая возникла в результате полного гравитационного коллапса вещества. Ее гравитационное притяжение настолько велико, что ни вещество, ни свет, ни другие носители информации не могут ее покинуть.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина