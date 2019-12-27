Астрономы жалуются на спутники. Они портят вид на звезды

На следующей неделе начинается запуск в космос тысяч новых спутников, которые обещают обеспечить всю планету высокоскоростной интернет-связью из космоса.

Казалось бы, отличная новость для всех… кроме астрономов. Они опасаются, что новые яркие спутники, да еще в таком количестве, засветят им картинку и помешают изучать вселенную.

В самом деле, первые спутники, уже запущенные на орбиту американской компанией SpaceX, на снимках, сделанных с помощью телескопов, выглядят как ослепительные белые штрихи, соперничающие по яркости со звездами.

Ученые опасаются, что в будущем "мега-созвездия" таких спутников будут мешать пользователям оптических телескопов и радиоастрономам изучать космос.

"Ночное небо- это общее достояние, а здесь мы имеем дело с трагедией этого общего достояния", — заявил Би-би-си астрофизик из Имперского колледжа Лондона доктор Дэйв Клементс.

В свою очередь компании, занимающиеся запуском спутников, утверждают, что тесно сотрудничают с сообществом астрономов, чтобы по возможности снизить негативный эффект.

Зачем так много спутников?



Все дело в высокоскоростном интернете. Спутникам не нужны провода, они могут передавать сигнал в любую точку земного шара.

А когда их сразу много на орбите, это означает, что даже самые отдаленные районы будут обеспечены связью.

Чтобы вы понимали, о каких цифрах идет речь: сейчас на орбите находится около 2200 работающих спутников.

Но начиная со следующей недели американская компания SpaceX начнет каждые несколько недель запускать на орбиту по 60 спутников.

К концу будущего года на орбите окажется уже около 1500 новых спутников, а к середине 2020-х их число достигнет примерно 12 тыс.

Британская компания OneWeb намеревается запустить около 650 спутников, но если запрос потребителей будет высоким, компания увеличит численность своего космического флота до 2 тыс. единиц.

Не останется в стороне и Amazon, компания планирует создать собственное созвездие из 3200 космических аппаратов.

Что тревожит астрономов?



В мае и ноябре этого года проект Starlink запустил на низкую орбиту (ниже 500 км) 120 спутников.

И сразу наблюдатели начали выражать недовольство, когда на их снимках стали появляться рукотворные объекты в виде ярких белых вспышек.

"Это спутники размером с обеденный стол, но они обладают очень высокой отражающей способностью, их панели отражают яркий солнечный свет, и они попадают на фотографии, которые мы делаем с помощью телескопов, — проясняет астроном Королевской обсерватории в Гринвиче Дара Пател. — Кроме того эти спутники активно используют радиоволны, а это значит, что они создают помехи сигналам, которыми пользуются астрономы. Так что эти спутники мешают и радиоастрономам".

При этом Дара Пател предупреждает, что проблемы будут множиться по мере того, как количество спутников на орбите станет расти.

Что это значит для исследователей?



Доктор Клементс уверен, что спутники могут сильно повлиять на качество космических наблюдений.

"Они расположены между находящимися на Земле наблюдателями и остальной Вселенной и все заслоняют, — жалуется ученый. — Так что вы не заметите все, что находится за ними, будь то близкий и потенциально опасный астероид или самый отдаленный квазар".

По словам Клементса, самые большие проблемы возникнут у телескопов, предназначенных для наблюдения за обширными участками космоса, вроде Большого синоптического исследовательского телескопа (LSST) в Чили.

"С помощью LSST и подобных ему телескопов мы хотели создать картину изменения звездного неба в реальном времени, — объясняет доктор Клементс, — но теперь эти спутники затрудняют наблюдения, как если бы кто-то ходил вокруг и время от времени использовал фотовспышку".

Однако профессор астрофизики из университета Лестера Мартин Барстоу полагает, что не все так страшно.

"Цифра звучит устрашающе, но космос столь обширен, что когда все эти спутники разместятся в небе, их плотность будет не такой уж и большой, — уверяет профессор Барстоу. — А поскольку местоположение спутников известно, всегда можно сгладить эффект. Такой спутник будет выглядеть точкой или штрихом света на снимке, но вы будете об этом знать и сможете его удалить. Да, это будет стоить обсерваториям дополнительных сил и средств, но с этим можно бороться".

Куда больше проблем новые созвездия спутников могут создать радиоастрономии, особенно новым телескопам вроде радиоинтерферометра Square Kilometre Array (SKA).

И хотя радиосигналы, которые используют спутники, отличаются от сигналов, которые ищут астрономы, это все равно может привести к помехам.

А что говорят компании, запускающие спутники?



В компании SpaceX сообщили Би-би-си, что активно сотрудничают с астрономами разных стран, чтобы снизить воздействие, которое оказывают на их работу спутники проекта Starlink.

К следующей серии запусков они испытывают новое покрытие, которое обещает снизить яркость спутников, и хотят проверить, поможет ли это.

В компании OneWeb заявили, что отправляют свои спутники на высоту в 1200 километров, чтобы они не мешали астрономическим наблюдениям.

"Мы выбрали такую орбиту, так как ответственно относимся к освоению открытого космоса, — заявила вице-президент OneWeb Рут Притчард-Келли. — Мы проконсультировались с сообществом астрономов прежде, чем осуществить запуск, чтобы убедиться в том, что наши спутники не будут слишком сильно отражать свет и не создадут помехи для радиоастрономии".

По словам Притчард-Келли, речь не идет о выборе между интернет-связью и астрономией.

"То, что весь мир имеет право быть подключенным к интернету, не подлежит сомнению. Это произойдет, и, возможно, это будут три или четыре спутниковые системы", — считает она.

Ну а астрономам остается лишь смотреть в небеса в надежде на то, что в конечном итоге компромисс будет найден.