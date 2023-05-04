"Атака дронов на Кремль". Что можно сказать о беспилотниках, анализируя видео?

Американские аналитики и представители администрации США скептически отнеслись к заявлению Москвы о причастности Киева к атаке двух дронов на Кремль, которая была зафиксирована в ночь на среду. Что можно сказать об этих беспилотниках и насколько обоснованы подозрения в инсценировке?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном бюллетене пришел к выводу, что "атака дронов на Кремль" может быть инсценировкой. В пользу этой версии ISW приводит несколько аргументов.

Во-первых, обращают внимание аналитики, российские власти в последние месяцы последовательно усиливали ПВО вокруг Москвы, так что маловероятно, чтобы два беспилотника могли прорваться через столько слоев противовоздушной обороны.

Во-вторых, если бы атака была настоящей, то она стала бы сюрпризом для российских властей, и поначалу они бы предлагали противоречащие друг другу объяснения, как они делали после военных неудач, таких как в Балаклее и Херсоне.

Вместо этого Москва сразу представила подробный отчет, и такая быстрая, слаженная и скоординированная реакция может говорить о том, что "атака готовилась изнутри таким образом, чтобы задуманные политические последствия перевешивали конфуз".

По мнению аналитиков ISW, с помощью подобной инсценировки власть пыталась показать населению, что война близко и в ней должен участвовать каждый. Также она может послужить предлогом для отмены или сильного урезания праздничных мероприятий 9 мая, что еще больше усилит у россиян ощущение, что жить как прежде невозможно.

секретаря Госдепартамента США Ведант Пател. Он подчеркнул, что пока не может подтвердить подлинность видео взрывов над Кремлем, а к заявлениям самого Кремля там относятся со скепсисом.

В Киеве накануне отвергли причастность к атаке на Кремль. "Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, — заявил в среду в Хельсинки президент Украины Владимир Зеленский. — Мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого. Именно поэтому мы не используем его где-нибудь [еще]. У нас дефицит".

Как пишет корреспондент Fox News по национальной безопасности Дженнифер Гриффин, ссылаясь на свои источники в Пентагоне, американским чиновникам украинцы также заявляют, что не имеют отношения к атаке на Кремль.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов о том, что это были за беспилотники:

Дрон, подлетающий к куполу Сенатского дворца, заметен на двух роликах, снятых во время атаки беспилотников по Кремлю. На одном из них он виден чуть лучше. Это тот ролик, на котором видно, как в момент взрыва на купол поднимаются два человека. Предположительно, это второй дрон, взорвавшийся возле купола.

На кадрах видео заметно, что это беспилотник самолетного типа (то есть не коптер), который, скорее всего, оснащен пропеллером — реактивный дрон был бы большего размера и летел бы на большей скорости.

Если сравнить летящий аппарат с размерами верхнего опорного кольца купола, диаметр которого составляет примерно 4,5 метра, а также с размерами фигур двух людей, то можно определить, что размах его крыла составляет от двух до 2,5 метров. Это не очень большой беспилотник.

Можно также предположить, что он был оснащен бензиновым, а не электрическим мотором. В сеть попали видеозаписи взрывов двух разных дронов.

На одном ролике, где, предположительно, виден взрыв первого беспилотника, заметно, что после вспышки на купол проливается горящая жидкость. Во втором ролике также после вспышки обломки беспилотника падают, охваченные пламенем. Возможно, это либо топливо, либо некая горючая смесь.

Дроны такого размера обычно могут преодолеть несколько сотен километров. Например, российский беспилотник "Орлан-10" с размахом крыла три метра может пролететь до 600 километров в автономном режиме (радиус действия под управлением оператора ограничивается дальностью радиосвязи).

Украинский беспилотник UJ-22 Airborne, обломки которого, как утверждается, были обнаружены в Подмосковье в конце февраля и конце апреля, способен пролететь 800 километров, но размах его крыла составляет 4,6 метра.

Однако в Украине разработан дрон Raybird-3 с размахом крыла в три метра и максимальной дальностью более тысячи километров.

Минимальное расстояние от российско-украинской границы до Кремля составляет примерно 450 километров по прямой. С учетом того, что по пути летательный аппарат должен маневрировать, а также, возможно, преодолевать встречный ветер, запускать беспилотник на такую дальность рискованно — у него может просто кончиться топливо до подлета к цели. Но судя по характеру вспышек на видео, у обоих дронов, вероятно, оставалось достаточно горючего, чтобы оно могло воспламениться.

Однако совершенно не обязательно, что те, кто запускал эти дроны, находились на территории Украины. Пока что место запуска не было официально объявлено ни одной из сторон.

4 мая издание "База" со ссылкой на источники сообщило, что летящие дроны были замечены еще в Подмосковье на подлете к городу. Их обнаружили в том числе и местные жители, однако, как утверждают источники издания, экстренные службы решили, что это было проявление истерии, связанной с недавними сообщениями об атаках дронов на другие объекты.

Когда же они пересекли МКАД, то экстренные службы просто не успели на них отреагировать. Если это сообщение подтвердится, то это будет означать, что противовоздушная оборона Москвы была не готова к такому налету.

Это кажется невероятным, поскольку и сам город, и тем более Кремль должны быть очень хорошо защищены от атак с воздуха. На территории Кремля размещены системы радиоэлектронной борьбы — возле его стен даже плохо работают спутниковые навигаторы.

Системы РЭБ могут помешать управлению дроном по радиосвязи либо нарушить систему спутниковой навигации, но если беспилотник использует инерциальную навигационную систему и летит к цели автономно, то воздействовать на него при помощи РЭБ сложно.

Зимой на крышах некоторых зданий в Москве были размещены зенитные комплексы "Панцирь С1", в задачу которых входит, в частности, борьба с беспилотниками. Эти комплексы не сработали.

Правда, если бы они попытались сбить дроны из скорострельных пушек или при помощи ракет, то это, возможно, произвело бы намного более сильный эффект в СМИ — в ночной Москве выстрелы и взрывы были бы слышны очень далеко. Кроме того, на землю упали бы осколки снарядов и ракет.

Заметить небольшой дрон за пределами Москвы еще более сложно — небольшой аппарат, сделанный с применением композитных материалов и летящий на небольшой высоте, довольно плохо виден на экранах радаров ПВО, рассчитанных на более крупные металлические объекты.

Кроме того, сплошного прикрытия воздушного пространства над всей Московской областью добиться довольно сложно из-за ее больших размеров.

В результате дроны, откуда бы их ни запускали, долетели до Кремля и, вероятно, взорвались там, где и было запланировано — вероятность того, что два аппарата, летевшие с разных направлений с разницей в 15 минут, были сбиты практически в одной точке, не очень велика.