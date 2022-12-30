Аун Сан Су Чжи приговорили еще к 7 годам тюрьмы. Теперь ее срок составляет 33 года

Военный суд Мьянмы приговорил бывшего лидера страны и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи к еще семи годам тюремного заключения, в результате чего ее общий срок тюремного заключения увеличился до 33 лет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Последние полтора года суд последовательно добавляет ей сроки заключения - после военного переворота в стране в феврале 2021 года новые власти взяли ее под стражу и обвинили в 19 преступлениях, в числе которых взяточничество, нарушение правил проведения выборов, незаконное владение рациями и нарушение ограничений во время пандемии.

В пятницу ей был вынесен приговор по последним пяти обвинениям. Суд признал ее виновной в коррупции, поскольку, по версии следствия, она нарушила правила аренды правительственного вертолета.

Ранее в октябре 2022 суд добавил ей три года также по обвинению в коррупции.

77-летняя Аун Сан Су Чжи, которая содержится в одиночной камере в столице страны Нейпьидо, считает выдвинутые против нее обвинения абсурдными и отрицает любые правонарушения.

Военные Мьянмы процесс против бывшего лидера никак не комментировали. Режим утверждает, что суды в стране независимы, и все правовые процедуры полностью соблюдаются.

Суд как оружие

Судебные процессы против Аун Сан Су Чжи проходят в закрытом режиме, доступ общественности и СМИ к процессу запрещен, ее адвокатам также запрещено разговаривать с журналистами.

Сторонники бывшего лидера страны настаивают, что хунта заключила ее за решетку, чтобы помешать ей когда-либо снова заниматься политикой или оспаривать власть военных.

Насильственный захват власти военными в феврале прошлого года спровоцировал массовые демонстрации, которые были жестко подавлены вооруженными силами Мьянмы.

После свержения Аун Су Чжи военная хунта арестовала больше 16 тысяч человек. По данным правозащитников, 13 тысяч из них все еще находятся в тюрьме.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН призвал к прекращению насилия в Мьянме и освобождению всех политзаключенных. Китай и Россия воздержались при голосовании и не воспользовались своим правом вето после внесения поправок в формулировку резолюции.

При этом Россия стала одной из немногих стран мира, поддержавших военную хунту. Весной 2021 года, в день, когда в Мьянме во время протестов были убиты почти 100 человек, российская делегация во главе с замминистра обороны участвовала в торжествах вместе с местными военными.