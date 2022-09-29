Аварии на газопроводах: страны ЕС усилят меры безопасности

Ряд стран Балтийского моря объявили, что на объектах критической инфраструктуры будут усилены меры безопасности. Причина - беспрецедентная ситуация на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

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После предполагаемых актов диверсии на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море несколько стран объявили об усилении мер безопасности вокруг энергетической или другой критической инфраструктуры. Так, Финляндия и Швеция намерены повысить безопасность вокруг ключевых объектов инфраструктуры. В частности, это касается электросети и газопровода Balticconnector, заявила в четверг, 29 сентября, министр финансов Финляндии Анника Саарикко, уточнив, впрочем, что в настоящее время нет сообщений о "конкретных угрозах" в адрес Финляндии.

По данным операторов шведских АЭС, работа двух главных атомных электростанций Швеции в Форсмарке и Рингхальсе будет осуществляться при "повышенной бдительности". Представительница третьей АЭС в Оскарсхамне указала, что предприятие принципиально не комментирует свои меры безопасности.

Литва усиливает защиту терминала СПГ в Клайпеде

Литва планирует усилить защиту своего терминала сжиженного природного газа в порту Клайпеда на Балтийском море. По словам президента страны Гитанаса Науседы, были и будут приняты дальнейшие решения для повышения безопасности плавучего терминала. "Это стратегический объект нашего государства, и в свете последних событий в Балтийском море нет сомнений, что мы должны уделять ему самое пристальное внимание", — приводит слова главы государства агентство BNS.

Литва ввела в эксплуатацию плавучий терминал СПГ в начале 2015 года, чтобы уменьшить зависимость от импорта российского газа. После того как в мае балтийское государство полностью прекратило импорт энергоносителей из России, потребности Литвы в газе теперь покрываются за счет терминала сжиженного природного газа, через него также осуществляется снабжение соседних балтийских стран — Латвии и Эстонии.

В последние дни на газопроводах "Северный поток", ведущих из России в Германию по дну Балтики, на территории Швеции и Дании было обнаружено несколько утечек. Совет НАТО, ЕС, а также представители отдельных стран Балтийского моря предполагают, что наиболее вероятной причиной утечек был преднамеренный акт. Хотя трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" не работают, они заполнены газом по техническим причинам.