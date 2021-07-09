Авиакатастрофа в Швеции: погибли девять человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В результате авиакатастрофы в шведском городе Эребру погибли девять человек, среди них один пилот и восемь парашютистов. Об этом сообщает Аftonbladet со ссылкой на полицию.

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"Это очень серьезный несчастный случай. Все, кто находился на борту разбившегося самолета, погибли", — сообщили в полиции.

Премьер-министр страны Стефан Левен выразил соболезнования родным погибших. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter, пишет РБК.

"С большой печалью и скорбью я получил трагическую информацию об авиакатастрофе в Эребру. Мои мысли с жертвами, их семьями и близкими в это очень трудное время", — написал Левен.

Авиакатастрофа произошла 8 июля. Представитель спасательной службы Эмиль Густавссон сообщал, что самолет разбился сразу после взлета, после падения его обломки загорелись.

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