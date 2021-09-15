Австралиец сдался полиции спустя 30 лет после побега из тюрьмы и снова оказался за решеткой
Foto: LETA

Спустя почти 30 лет после побега из тюрьмы 64-летний австралиец сдался местной полиции. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на AFP.

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Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что в 1992 году мужчина использовал металлическую пилу и плоскогубцы для побега из тюрьмы, которая расположена к северу от Сиднея. Тогда ему было 35 лет.

Как отмечает The Sydney Morning Herald, мужчина находился в заключении за "выращивание запрещенного растения". После побега он жил на северных пляжах Сиднея.

В воскресенье, 12 сентября, беглец зашел в Сиднейский полицейский участок и сдался стражам порядка.

Австралийское издание Daily Telegraph пишет, что мужчина был бездомным. Ему предъявлены обвинения в побеге из-под стражи. На данный момент беглец снова находится за решеткой, поскольку ему было отказано в освобождении под залог.

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