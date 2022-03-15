Австралия готовится к размещению атомных подлодок из США и Великобритании

Размещение атомных субмарин производится с целью противостоять растущем военному присутствию Китая в регионе. Эта мера осуществляется в рамках сотрудничества между членами нового военного блока AUKUS.

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Австралия готовит свои порты к размещению атомных подводных лодок из США и Великобритании, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во вторник, 15 марта, в Сиднее. По его словам, это облегчит двум союзным странам доступ к Индийскому океану и южной части Тихого океана для противодействия нарастающему военному присутствию Китая.

Как сообщил Скотт Моррисон, на первом этапе атомные субмарины США и Великобритании будут размещаться на отдаленном западном побережье Австралии, а впоследствии - и на восточном. Австралийский премьер отметил, что эти меры осуществляются в рамках сотрудничества между тремя странами-членами нового военного блока AUKUS.

На прошлой неделе Моррисон объявил о намерении значительно укрепить вооруженные силы Австралии. К 2040 году планируется увеличить численность австралийских войск на 18,5 тысяч человек, доведя ее до 80 тысяч военнослужащих.