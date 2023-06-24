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Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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"Важные истории": Архив Ротенбергов

Борис и Аркадий Ротенберги — выпускники ленинградского Университета физической культуры и спорта — во времена перестройки и при Ельцине были простыми тренерами по дзюдо, но за последние двадцать лет стали миллиардерами и "королями госзаказа" в России. Причина успеха проста — в детстве братья ходили в одну секцию с будущим президентом РФ Владимиром Путиным, который не забыл своих старых друзей. За последние 20 лет Ротенберги купили множество объектов элитной недвижимости в Европе — и для себя лично, и для родственников, и для семьи своего покровителя. Причем оформлялись виллы, шале и пентхаусы на номиналов, чтобы в случае попадания под санкции (ЕС ввел ограничения против братьев вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину) активы не были заморожены.

Журналисты "Важных историй" вместе с коллегами из других изданий изучили утечку из 50 тысяч документов и электронных писем, проливающих свет на то, как были устроены эти схемы. Расследователи выяснили, как Ротенберги спонсировали покупку шале в Австрии для старшей дочери Путина, сами скупали недвижимость в Европе и записывали ее на возлюбленных с паспортами Латвии и США, а также стали владельцами одного из крупнейших московских застройщиков.

"Медиазона": Раздевайся, будем смотреть, кто ты

Не так давно Госдума РФ приняла законопроект, фактически запрещающий смену пола для россиян — очевидно, что и так очень трудная жизнь крайне немногочисленной группы транслюдей в будущем станет еще сложнее. Яркий пример — история живущей в Москве гражданки Казахстана, которая праздновала день рождения в одном из московских клубов, поругалась с охранниками и по их жалобе оказалась в спецприемнике, где над ней издевались полицейские. Они же слили искаженную историю транс-женщины в прокремлевские СМИ, из-за чего она потеряла работу. Монолог Элис — о том, как трансгендеру живется в Москве в условиях все более репрессивных законов — публикует "Медиазона".

"Медуза": Споры о войне

Хотя официально Беларусь не участвует в "специальной военной операции" РФ против Украины, официальный Минск предоставляет территорию страны для реализации связанных со вторжением задач. Пока Владимир Зеленский обращался к белорусам с призывами не участвовать в войне, а Александр Лукашенко горячо поддерживал Кремль, обстановка обострилась на границе двух стран — уже несколько месяцев белорусские и украинские пограничники самыми разными способами пытаются убедить друг друга в собственной правоте и рассказать, кто по их мнению виноват в войне. "Медуза" рассказывает (и показывает), как именно это происходит.

"Служба поддержки": Девять дней рождения сына, девять дней рождения жены

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В 2013-м Николай Шиптур из Ивано-Франковска поехал в Киев, чтобы участвовать в Евромайдане. В марте следующего года он отправился в Крым на проукраинский митинг — там на него напали местные пророссийские активисты, связали и стали пытать. Впоследствии Шиптур стал первым российским политзаключенным на аннексированном полуострове. Он освободился в марте 2023-го и спустя два месяца вернулся к родным несмотря на начавшуюся полномасштабную войну. Катя Александер поговорила с Николаем об активизме, жизни за решеткой, воссоединении с семьей спустя девять лет разлуки и возвращении в совсем другую Украину.

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Публикация от Служба поддержки (@helpdeskmedia)

"Верстка": За бабахом услышишь бабах

После начала полномасштабного вторжения в Украину важной частью российской пропаганды наравне с телешоу стала Z-поэзия — Маргарита Симоньян запускала флешмоб, в рамках которого на камеру нужно было читать прославляющие войну "стихи", а почти 100 млн пользователей сайта "Госуслуги" стали получать их наравне с оповещениями о штрафах и напоминаниями о налогах. Среди сторонников агрессии против Украины Z-поэты стали звездами — в самых разных заведениях, от кафе и баров до больших концертных залов, они проводят "творческие вечера", собирающие многочисленных слушателей. Рита Логинова посетила несколько таких мероприятий.

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