Австрийская деревня Fucking сменит название
Foto: Vida Press

Жители деревни Fucking в Австрии на протяжении многих лет страдали от внимания туристов, которых привлекало название населенного пункта — на английском оно звучит неприлично. С 1 января деревня сменит название, сообщает Deutsche Welle.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В деревне, расположенной неподалеку от Зальцбурга у границы с Германией, живет около 100 человек. Этот населенный пункт был основан около 1000 лет назад и до появления интернета был не слишком известен в мире.

Однако в последние двадцать лет Fucking столкнулся с тем, что множество туристов фотографируются у знака, иногда в неприличных позах. Указатель с названием города часто похищали, и местные власти были вынуждены использовать особо прочный бетон, чтобы помешать вандалам.

Жители деревни на протяжении нескольких лет требовали сменить ее название, и в конце концов городской совет пошел им навстречу. С 1 января 2021 года деревня Fucking будет переименована в Fugging.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта