Австрия начинает смягчать ограничительные меры в борьбе с коронавирусом

По словам федерального канцлера Австрии Курца, уже с 14 апреля в стране смогут приступить к работе небольшие магазины.

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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции в Вене в понедельник, 6 апреля, заявил, что сразу после католической и протестантской Пасхи — то есть, начиная с 14 апреля, — власти приступят к смягчению жестких ограничительных мер в стране, введенных ранее в связи с пандемией SARS-CoV-2.

По его словам, при сохранении необходимых мер предосторожности с этого числа к работе смогут приступить небольшие магазины с площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности.

С 1 мая по плану должны открыться все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские. Окончательное решение на этот счет будет принято в конце апреля.

Школы, однако, будут закрыты минимум до середины мая, все массовые мероприятия отменены до конца июня.

Продлены ограничения на перемещение граждан

Вместе с тем Курц до 1 мая продлил ограничения на передвижение населения. В настоящий момент жители имеют право покинуть дом по четырем причинам. Во-первых, чтобы пойти на работу, во-вторых, за — продуктами, в-третьих, чтобы помочь другим людям и, в-четвертых, для индивидуальных зантяий спортом на свежем воздухе.

Как сообщило 6 апреля министерство здравоохранения Австрии, число скончавшихся от последствий COVID-19 достигло 220, инфицированы свыше 12 тысяч, выздоровели -- 3463 человека.