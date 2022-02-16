Австрия с 5 марта отменит почти все коронавирусные ограничения
Foto: AP/Scanpix/LETA

Правительство Австрии решило с 5 марта отменить большую часть ковид-ограничений, передает телеканал ORF. Это решение принято после совещания с руководителями федеральных земель и общенациональной организации по борьбе с коронавирусом (GECKO).

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В частности, с 5 марта власти планируют отменить "зеленые паспорта" о вакцинации, ограничения доступа в общественные места, ограничения по численности для мероприятий. Общепиту снова можно будет работать по ночам.

Первые меры по облегчению ограничений будут приняты уже 19 февраля: в частности, в места, куда пускают только привитых или переболевших Covid-19, будут пускать и по отрицательным ПЦР-тестам.

Исключение составят ковид-ограничения для больниц и домов престарелых, которые считаются особо уязвимыми для вируса. Также пока неясно, примет ли общие правила Вена, где обычно ограничения бывают жестче по сравнению с остальной страной.

Требование носить респиратор FFP2 в транспорте и продуктовых магазинах сохранится. Вакцинация продолжится. Тестирование останется бесплатным по меньшей мере до конца марта.

Объявляя о принятом решении, канцлер Австрии Карл Нехаммер предупредил, что пандемия еще не преодолена и нужно помнить, что коронавирус очень гибок и может быстро мутировать.

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