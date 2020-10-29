Автомобиль врезался в толпу пешеходов под Дюссельдорфом
Foto: Reuters/Scanpix

В городе Кемпен под Дюссельдорфом водитель протаранил шедших по тротуару пешеходов. Об этом говорится в сообщении полиции земли Северный Рейн — Вестфалия.

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В результате погиб один человек, трое получили серьезные ранения. Для эвакуации пострадавших были задействованы вертолеты. Территория в районе аварии перекрыта.

По данным RTL, при аварии погиб ребенок. В полиции не уточнили, был ли наезд на пешеходов преднамеренным.

В Германии и во всей Европе за последние годы было несколько случаев, когда преднамеренный наезд на пешеходов становился формой теракта. Один из наиболее известных случаев произошел 14 июля 2016 года на набережной в Ницце, когда при наезде грузовика на толпу погибли более 80 человек. В декабре 2016 года грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, погибли 12 человек, включая застреленного полицией террориста. Ответственность за эти атаки взяла на себя группировка "Исламское государство".

29 октября во Франции прошла волна террористических актов, совершенных исламистами. В церкви Нотр-Дам в Ницце мужчина, вооруженный ножом, убил трех человек. Еще трое готовивших нападение мужчин были задержаны в Авиньоне, Лионе и Париже.

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"Исламское государство" Берлин Париж
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