Азербайджан и Армения поспорили о взятии города Джабраил в Карабахе
Foto: AP/Scanpix/LETA

Азербайджанские военные взяли под контроль город Джабраил в непризнанном Нагорном Карабахе и несколько окрестных сел. Об этом в своем Twitter заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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О взятии Джабраила также сообщили в Минобороны Турции "со ссылкой на источники в Азербайджане", передает Anadolu. При этом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала данные Баку и Анкары фейком.

В Нагорном Карабахе эту информацию также отрицают. "Распространяемая азербайджанскими СМИ информация о якобы захваченном Мехакаване (Джабраиле) является абсолютно ложной", — написал в своем Facebook пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян, добавив, что армия Карабаха полностью контролирует ситуацию.

Джабраил с 1993 года контролируется Нагорно-Карабахской республикой, он находится в Гадрутском районе НКР. Город находится в 15 км к северу от границы с Ираном.

Тем временем, как сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, обстрелу подверглась гражданская инфраструктура города Шуши в Карабахе. По словам Погосяна, город обстреляли ВС Азербайджана, погибли и пострадали мирные жители. Их число он не уточнил.

4 октября под новый обстрел попала и столица Нагорного Карабаха Степанакерт. В городе была слышна серия взрывов. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что в ответ распорядился нанести удар по военным объектам в азербайджанском городе Гянджа. По утверждению НКР, в результате был взорван военный аэродром. В Баку назвали данные об обстреле военных объектов ложью.

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