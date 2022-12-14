Азербайджанские "активисты" блокируют дорогу из Карабаха в Армению. Одновременно в Карабахе пропал газ

Уже третий день на единственной дороге, соединяющей Карабах с Арменией, азербайджанские активисты проводят круглосуточный пикет. Карабах оказался фактически заблокирован. Одновременно там пропал газ — предположительно из-за того, что Азербайджан перекрыл газопровод.

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Что происходит?





Азербайджанские активисты уже третий день пикетируют стратегически важную дорогу Шуша — Лачин, которая связывает Армению с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Пикетчики говорят, что протестуют против действий российских миротворцев, которые якобы прикрывают незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на контролируемых ими территориях.

Активисты с плакатами выстроились на дороге напротив российских миротворцев, фактически перекрыв движение.

Миротворцев Россия ввела в Карабах после 44-дневной войны 2020 года. Они охраняют территории, где живут армяне.

Армянская сторона заявляет, что блокирование дороги привело к полной блокаде Карабаха, что чревато для региона гуманитарным кризисом. Азербайджанские активисты заявили, что готовы пропускать гражданские машины.

В начале декабря представители азербайджанского министерства экономики собирались проинспектировать условия эксплуатации карабахских месторождений полезных ископаемых и экологическую обстановку, но, как пишут в азербайджанской прессе, из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

В понедельник на дороге стали собираться люди, называющие себя экологами.

"Мы призываем власти Азербайджана восстановить свободное движение по коридору", — написал по поводу происходящего официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

Минобороны России заявило, что ведет с Азербайджаном переговоры о возобновлении движения по дороге.

Омбудсмен Армении говорит, что эта акция организована азербайджанскими властями.

Что за экоактивисты?



На фотографиях видно множество палаток, которые установлены на дороге. На видео слышно, как активисты кричат: "Стоп экологическому террору!"

Настоящие ли это экоактивисты или нет — вопрос пока открытый. Судя по видео с места событий, среди участников акции есть работники госкомпаний и даже, как передает Азербайджанская служба Би-би-си, рабочие из турецких компаний.

Член общественного совета при минэкологии Махсати Гусейнова сама написала на своей странице в соцсетях, что участвует в акции, и публикует оттуда видео.

По внешним признакам акция выглядит скорее политической, чем экологической. Например, участники вынесли большой флаг Азербайджана, многие завернуты в национальный флаг. Несколько женщин стоят на акции в шубах, что дает дополнительный повод усомниться в том, что участники имеют отношение к экодвижению.

Эксперты ранее говорили Би-би-си, что новый виток противостояния может быть связан с желанием азербайджанского президента Ильхама Алиеваа подтолкнуть Армению к скорейшему решению спорных вопросов и добиться подписания мирного договора на выгодных для Азербайджана условиях.

После окончания войны в Карабахе регулярно случались обострения и вооруженные стычки. В основном в эскалации обвиняли Азербайджан, чьи военные за последний год успели даже взять под контроль один населенный пункт и высоту в зоне конфликта.

Что касается экологии, то в Азербайджане есть другие не менее серьезные проблемы, чем состояние карабахских месторождений. Они в основном связаны с нефтедобычей. Кроме того, известные экоактивисты регулярно обращают внимание министерства экологии на вырубку лесов и уничтожение редких животных. А в прошлом году наделал шуму сафари-туризм: выяснилось, что жители богатых арабских стран при бездействии властей приезжают в Азербайджан охотиться на птиц из "Красной книги".

Шахин Рзаев, известный азербайджанский журналист и постоянный участник негосударственных проектов, в рамках которых азербайджанцы и армяне поддерживают диалог, сказал: "Я бы показал этим экологам, что происходит в моем родном поселке Сураханы, где нефть добывают. Там материала на пять лет хватит".

Режим жесткой экономии

Армянская сторона также говорит, что Азербайджан перекрыл газ, Азербайджан это отрицает. Так или иначе, в Карабахе сейчас газа нет.

"В Карабахе выключен газ, говорят, что ночью отключили и электричество, утром его снова включили. Карабахцы готовятся к тому, чтобы перейти на режим жесткой экономии, в том числе прекратить работу школ". — рассказал Би-би-си ереванский журналист Марк Григорян.

По его словам, в Ереване прошло специальное заседание парламента на эту тему и запланирован митинг оппозиции, группа людей пикетирует посольство России, а бывший госминистр Карабаха устроил сидячую забастовку у офиса ООН.

"В целом, настроение подавленное, — говорит Григорян. — Много говорят о попытке властей Азербайджана начать насильственное выселение армян из Карабаха".

Некоторые наблюдатели в Азербайджане называют это "гибридной операцией", которая призвана помочь Баку в дальнейшем установить полный контроль над территорией Нагорного Карабаха. В Азербайджане считают, что в Нагорном Карабахе незаконно добывается золото, которое затем тайно вывозится в Армению, и обвиняют российских миротворцев в потакании "разграблению национального достояния" Азербайджана.