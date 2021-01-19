Азербайджанские военные примут участие в учениях в Турции: будут отрабатывать высадку десанта
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Азербайджанские военнослужащие примут участие в совместных с военными Турции учениях в турецком городе Карс, передает ТАСС со ссылкй на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

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"Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии примут участие в Зимних учениях — 2021, которые пройдут в городе Карсе Турецкой Республики. Состоялась церемония отправки на место учений личного состава и военной техники, задействованных в учениях", — говорится в сообщении. Отдельная общевойсковая армия Вооруженных сил Азербайджана расквартирована в Нахичевани.

В Минобороны отметили, что подразделения, которые примут участие в маневрах, уже выдвинулись из Нахичевани в направлении Карса через азербайджано-турецкую границу.

Учения пройдут с 1 по 12 февраля. Их цель — обеспечить координацию подразделений двух стран. По данным турецкого агентства Anadolu, в ходе маневров также будут отрабатываться высадка десанта и авиаудары по объектам условного противника.

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