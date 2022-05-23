Байден: Армия США защитит Тайвань в случае вторжения Китая

Президент США заявил о готовности использовать военных для защиты Тайваня от агрессии со стороны КНР. Китайская сторона выразила протест заявлениям американского лидера.

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Как сообщает The New York Times, на пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьер-министром Фумио Кушидой в Токио Джо Байден признался, что готов в случае необходимости использовать военные методы для защиты Тайваня. "Это обязательство, которое мы взяли на себя", — подчеркнул американский лидер. Байден также заявил, что несмотря на то, что США продолжают придерживаться политики "одного Китая", КНР, по его мнению, не имеет права для силового решения вопроса.

По словам присутствовавших на пресс-конференции журналистов, заявление Байдена вызвало недоумение у некоторых членов американской делегации. Как впоследствии уточнил Белый дом в сообщении для прессы, "президент подтвердил приверженность миру и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и обязательство предоставить Тайваню военные средства для самообороны".

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил журналистам, что "Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест".

Тайвань — частично признанное государство, созданное представителями партии Гоминьдан, которые бежали с материка после провозглашения КНР в 1949 году. Пекин считает остров своей территорией. США до 1979 года поддерживали дипломатические отношения с Тайванем, однако затем признали КНР. Тем не менее, между Вашингтоном и Тайбэем заключен договор, предполагающий оборонительную помощь с американской стороны в случае внешней угрозы Тайваню.