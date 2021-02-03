Байден меняет миграционную политику Трампа
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Мигрантов больше не будут разлучать с детьми, откроется путь легальной миграции, американское гражданство будет получить легче. Джо Байден подписал указы, разворачивающие политику предыдущей администрации.

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Президент США Джо Байден во вторник, 2 февраля, тремя своими указами развернул действовавший при администрации Трампа вектор миграционной политики. В качестве первого шага он объявил о создании рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, задержанных при незаконном пересечении границы. При Трампе существовала практика разлучения этих мигрантов с детьми, что вызывало критику как внутри страны, так и за рубежом.

Другие шаги Байдена нацелены на облегчение получения мигрантами американского гражданства и на борьбу с причинами, толкающими их на миграцию. Политику Дональда Трампа он назвал "моральным и национальным позором". Многие решения его предшественника будут теперь проверяться и пересматриваться, пообещал Байден, желающий создать условия для легальной миграции в США, которая должна будет координироваться американскими федеральными властями.

Первыми же своими указами на посту президента Байден продемонстрировал готовность к развороту всей внутренней и внешней политики США: возвращение в Парижское соглашение по климату, остановка процедуры выхода из Всемирной организации здравоохранения, а также прекращение действия правовых оснований для строительства стены на границе с Мексикой.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Джо Байден Дональд Трамп США
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