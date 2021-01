Байден начал отменять решения Трампа. Уже заморозил строительство стены на границе с Мексикой

В первый день после принятия присяги новый президент США Джозеф Байден подписал серию указов и распоряжений, отменяющих решения его предшественника Дональда Трампа, а также вводящих новые меры по борьбе с пандемией коронавируса.

Байден отменил указ Трампа, запрещающий въезд в США из нескольких преимущественно мусульманских стран, и приостановил строительство стены на границе с Мексикой, которую при Трампе строили круглосуточно до последнего дня.

В прокламации об отмене запрета на въезд из мусульманских стран говорится, что это решение стало "пятном на нашей национальной совести" и не соответствовало "нашей давней истории принятия людей любого вероисповедования, равно как и не имеющих такового вовсе".

Еще во время предвыборной кампании демократ обещал восстановить членство страны в Парижском соглашении об изменении климата, о выходе из которого Трамп объявил в 2017 году со словами "меня избрали представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа".

Реально процесс выхода завершился наутро после президентских выборов — 4 ноября. Победивший на выборах Байден немедленно повернул процесс вспять.

Также президент подписал указ, предписывающий миграционным органам прекратить попытки выдворить из страны людей, прибывших в Соединенные Штаты в детстве вместе с родителями-нелегальными иммигрантами. Администрация Трампа четыре года пыталась избавиться от этой инициативы Барака Обамы, известной как программа DACA, хотя в конечном итоге потерпела поражение в судах.

Также Байден приостановил процесс выхода страны из Всемирной организации здравоохранения, начатый его предшественником, и сделал обязательными ношение масок и меры физического дистанцирования во всех федеральных учреждениях и для правительственных служащих.

After taking the oath of office this afternoon, I got right to work taking action to:

- Control the pandemic

- Provide economic relief

- Tackle climate change

- Advance racial equity