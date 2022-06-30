Байден назвал "историческим" завершившийся саммит НАТО в Мадриде
Foto: EPA/Scanpix

Президент США Джо Байден заявил, что завершившийся в Мадриде саммит НАТО стал историческим. Об этом он сказал журналистам по итогам саммита 30 июня.

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"Думаю, мы все согласимся, что это был исторический саммит НАТО", — заявил Байден.

По мнению президента, мир изменился за последние 12 лет, когда альянс в предыдущий раз формулировал свою стратегию.

Байден отметил, что еще полтора года назад на встрече "большой семерки" в Великобритании он указал на необходимость пересмотреть работу блока, сотрудничество между партнерами и выработать альтернативные стратегии.

"До начала войны я сказал [президенту России Владимиру] Путину, что если он нападет на Украину, то НАТО не только станет сильнее, но и сплоченнее. Демократические страны мира выступают против российской агрессии и поддерживают порядок, основанный на международном праве", — сказал президент США.

Байден рассказал, что мероприятие было посвящено укреплению союзов западных стран, а также подготовке к преодолению трудностей, перед которыми стоит мир сегодня, и угроз, которые могут возникнуть в будущем.

Напомним, саммит НАТО проходил в Мадриде с 28 по 30 июня. Участие в нем принимали порядка 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников.

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