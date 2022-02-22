Байден объявил о санкциях против России и переброске войск в Балтию

Президент США Джо Байден в срочном обращении в связи с ситуацией в Донбассе объявил о новых санкциях против России в связи с признанием ДНР и ЛНР. Также президент США пообещал перебросить военнослужащих из Европы в страны Балтии.

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Признание Россией ЛНР и ДНР президент США приравнял к нападению на Украину.

США вводят четыре блока санкций, заявил Байден, которые будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы:

санкции против российских финансовых институтов — ВЭБа и ПСБ.

санкции против суверенного долга

санкции против российской элиты и членов их семей

еще одной целью санкций стал газопровод "Северный поток-2" в координации с Германией.

"Из-за действий России мы работаем с Германией над тем, чтобы "Северный поток 2" не продвинулся", — заверил президент США

"Россия заплатит еще более высокую цену, если продолжит свою агрессию, включая дополнительные санкции", — заявил Байден. По его словам, последние высказывания Путина о регионах, "удерживаемых сепаратистами", свидетельствуют, что российский лидер "не заинтересован в дипломатии".

Переброска военных США из Европы в страны Балтии

По словам президента, в США перебросит в страны Балтии военных, которые уже размещены в Европе. Он также заверил, что это всецело оборонительная мера.

"Я одобрил дополнительную переброску военных и оборудования, которое находится в Европе, для усиления наших союзников — Эстонии, Латвии и Литвы", — сказал Байден.

По словам американского президента, это целиком оборонный шаг и у США нет намерений сражаться с Россией.

Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР"

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин распорядился ввести войска РФ на территории в Донбассе, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов, после того как Москва признала независимость самопровозглашенных "народных республик". Во вторник Совет Федерации РФ дал согласие президенту на использование российских вооруженных сил за рубежом.

Признание Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" вызвало осуждение со стороны Запада. Европейские страны и США анонсировали новые санкции против Москвы. На фоне растущей напряженности в отношениях с РФ союзники НАТО во главе с США уже направили тысячи дополнительных военнослужащих для укрепления восточного фланга альянса. По словам Столтенберга, более 100 самолетов и более 120 боевых кораблей стран НАТО находятся в состоянии повышенной боевой готовности.