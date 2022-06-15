Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине

Президент США Джо Байден официально сообщил о выделении Украине нового, пока рекордного, пакета военной помощи на 1 млрд долларов.

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Как говорится в заявлении Байдена, утром в среду он проинформировал Владимира Зеленского о том, что в этот пакет войдет, помимо прочего, "дополнительная артиллерия и орудия береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и современных ракетных систем, необходимых украинцам для оборонной операции в Донбассе".

Ранее СМИ сообщали, что в новом пакете речь идет о ракетах для РСЗО, снарядах для гаубиц и установок для ракет "Гарпун", но о дополнительных артиллерийских орудиях их источники не говорили.

Также администрация Байдена выделяет 225 млн долларов на гуманитарные программы на Украине, говорится в заявлении Белого дома.