В "саммите за демократию" участвуют лидеры более 100 стран. С критикой мероприятия выступили Россия и Китай, которых нет в числе приглашенных.

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Инициированный президентом Соединенных Штатов Джо Байденом "саммит за демократию" открылся в четверг, 9 декабря. На это двухдневное мероприятие Вашингтон пригласил лидеров более 100 стран. Из-за пандемии коронавируса форум проходит в режиме видеоконференции. Открывая саммит, Байден сказал, что демократия переживает вызовы, в том числе "давление со стороны автократов". Конкретных стран президент США не назвал.

США создадут фонд поддержки демократии

По словам американского президента, в ходе первого подобного саммита участвующие в нем государства возьмут на себя обязательства в сфере усиления демократии, защиты прав человека и свободы СМИ, а итоги их выполнения будут обсуждать на втором саммите, через год.

Глава "саммит за демократию" перечислил несколько инициатив, которые берут на себя Соединенные Штаты, в том числе создание фонда поддержки демократии с бюджетом 224 млн долларов США. Джо Байден пояснил, что эти средства пойдут на поддержку свободы СМИ, борьбу с коррупцией и противодействие отмыванию денег. После речи Байдена и короткого выступления госсекретаря США Энтони Блинкена саммит продолжился в закрытом режиме.

Критика из России и Китая

Ранее "саммит за демократию" раскритиковали Россия и Китай, лидеры которых не были приглашены на него. В конце ноября послы обеих стран в США в совместном заявлении обвинили Белый дом в "менталитете холодной войны" и в создании новых разделительных линий.

С критикой выступил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обвинив США в попытке "приватизировать слово "демократия". КНР осудила Вашингтон за приглашение на саммит представителей Тайваня.

Среди бывших советских республик в форуме участвуют страны Балтии, Украина, Грузия, Молдова и Армения. Известно также, что США пригласили на саммит лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Ее выступление запланировано на 10 декабря.