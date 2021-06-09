Байден отменил запрещающий TikTok и WeChat указ Трампа

Президент США Джо Байден 9 июня подписал указ, отменяющий ограничения против китайских сервисов TikTok и WeChat. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Речь идет об указе от августа 2020 года, который подписал бывший глава государства Дональд Трамп. Он вводил ограничения против китайских компаний ByteDance и Tencent, которые владеют видеосервисом TikTok и мессенджером WeChat.

Указ Трампа запрещал американцам вести какие-либо дела с этими компаниями, покупать у них рекламу. Резиденты США, которые нарушат этот запрет могли быть подвергнуты штрафу.