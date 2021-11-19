Байден передаст полномочия вице-президенту во время госпитализации
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден временно передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК.

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По ее словам, утром 19 ноября глава государства отправился в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр. Ему проведут колоноскопию.

"Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", — говорится в заявлении Псаки.

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