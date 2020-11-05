Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден победил в ключевом штате Мичиган, который дает 16 голосов выборщиков. Теперь до общей победы ему остается всего 6 голосов, которые Байден может набрать уже в четверг, пишет The Bell.

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В Мичигане посчитано 98% голосов, Байден впереди на 2,5 пункта — 50,5% против 48% у Трампа. Этот разрыв уже не нагнать. Победу Байдена в Мичигане признали абсолютно все американские СМИ, делающие прогнозы на исход выборов.

На президентских выборах 2016 года Дональд Трамп смог победить в традиционно демократическом Мичигане, опередив Хиллари Клинтон на 11 000 голосов. Это была первая победа республиканцев в Мичигане с 1988 года.

Штаб Трампа еще накануне выдвинул иск о приостановке подсчета голосов в штате. Госсекретарь Мичигана Джоселин Бенсон ответила, что этот иск безосновательный.

С учетом Мичигана Джо Байден получает 264 голоса выборщиков. Таким образом, для победы ему остается набрать лишь 6 голосов. Их может обеспечить Невада, в которой вчера вечером приостановился подсчет голосов. Он возобновится во второй половине дня. Пока Байден ведет там с небольшим перевесом — 49,3% на 48,7%, посчитано 75% голосов.

Есть только один фактор возможной неожиданности — Аризона (11 голосов), которую еще вчера в первой половине дня авторитетное AP и прореспубликанский Fox News записали в актив Байдена (мы также учитываем эти голоса в общем подсчете). Там подсчитано 86% голосов, Байден впереди на 2,8 пункта, но в ночь на четверг в штате стали поступать неожиданно хорошие результаты Трампа.

"Если бы меня заставили выбирать, я бы сказал, что в Аризоне победит Байден, но я уверен, что его победу там нельзя было признавать, а сейчас эти признания пока должны быть отозваны", — написал ночью основатель электорального сайта FiveThirtyEight Нейт Силвер.