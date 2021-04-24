Байден признал геноцид армян в Османской империи

Президент США Джо Байден назвал события, произошедшие в Османской империи в начале XX века, геноцидом против армянского народа. Заявление главы государства опубликовано на сайте Белого дома.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, 1,5 млн армян были депортированы и убиты", — заявил президент.

По его словам, большинство из тех, кто выжил, были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в США. "Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину", — отметил Байден.

За десятилетия армянские иммигранты обогатили США, при этом не забывая те трагические события, считает президент. "Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось", — пояснил Байден.

Вместе с тем он отметил, что американский народ, скорбя вместе с армянами, пытается обратить взор на будущее — на мир, который необходимо построить для следующих поколений. "Мир, не запятнанный повседневными пороками фанатизма и нетерпимости, где уважаются права человека и где все люди могут вести свою жизнь с достоинством и безопасностью. <...> Давайте добиваться исцеления и примирения для всех людей мира", — заключил Байден.

Накануне, 23 апреля, Байден во время телефонных переговоров с турецким президентом Реджепом Эрдоганом заявил о намерении признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века. Комментируя планы американского президента, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что это может навредить отношениям Вашингтона и Анкары.

Признание геноцида армян было одним из предвыборных обещаний Байдена. Такое же обещание в 2008 году давал будущий 44-й президент США Барак Обама, однако за восемь лет пребывания на посту он так и не назвал те события геноцидом.

Во время массовых убийств армянского населения в Османской империи погибло, по разным оценкам, от 660 тыс. до 1,5 млн человек. Турция и Азербайджан не признают события 1915 года геноцидом, но признают многочисленные жертвы среди этого народа.