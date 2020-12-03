Байден прогнозирует большой рост числа смертей от Covid-19 в США

По оценке Джо Байдена, к январю 2021 года от последствий заражения коронавирусом в США могут скончаться еще 250 тысяч человек.

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Число жертв пандемии коронавируса в США к январю 2021 года может увеличиться на 250 тысяч человек. Такой прогноз сделал в среду, 2 декабря, Джо Байден, который, по оценке ряда экспертов и СМИ, победил на президентских выборах в США.

"Я не хочу никого пугать, но вы поймите факты: в период между сегодняшним днем и январем мы, вероятно, потеряем еще 250 тысяч человек", — сказал политик, выступая на онлайн-конференции с участием сотрудников и владельцев малых предприятий.

При этом Байден не указал, на чем основывается его прогноз. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса ее жертвами в США стали около 270 тысяч человек. В свою очередь, эксперты Университета имени Вашингтона подсчитали, что в случае ослабления карантинных мер число жертв Covid-19 в США до конца января 2021 года может вырасти до 502 тысячи пациентов, а в случае ужесточения этих мер — до 367 тысяч.

Со своей стороны, глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд заявил 2 декабря, что до февраля 2021 года число скончавшихся от последствий заражения Covid-19 в США может вырасти до 450 000 человек. При этом Редфилд добавил, что в конечном итоге эта цифра будет зависеть от того, насколько тщательно американцы будут соблюдать меры предосторожности. В частности, CDC настоятельно рекомендуют американцам воздержаться от путешествий во время рождественских и новогодних праздников, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения.

Трамп не собирается отказываться от празднования Рождества



Между тем в Белом доме не собираются отказываться от празднования Рождества. "Если можно разорять магазины, сжигать здания и выходить на протесты, то можно сходить и на рождественский праздник", — заявила в этой связи на пресс-конференции официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани.

При этом она пояснила, что празднование Рождества в Белом доме будет проходить с соблюдением всех мер предосторожности и с чувством ответственности.

С начала пандемии коронавирусом заразились в США более 13,7 млн человек.