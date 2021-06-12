Байден против совместной пресс-конференции с Путиным по итогам встречи в Женеве
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден даст отдельную пресс-конференцию по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве 16 июня, сообщил представитель Белого дома в субботу, 12 июня.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Одиночная пресс-конференция - подходящий формат, чтобы четко проинформировать свободные СМИ о темах, которые были подняты на встрече, - как о тех, по которым у нас может быть согласие, так и о тех, которые вызывают у нас серьезную обеспокоенность", - пояснил чиновник, добавив, что США ожидают "откровенной и прямолинейной встречи".

Джо Байден и Владимир Путин встречаются 16 июня на вилле La Grange на Женевском озере. Они обсудят вопросы стратегической ядерной стабильности, низкий уровень нынешних отношений между США и Россией и другие темы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

38

Source

Deutsche Welle

Tags

Владимир Путин Джо Байден США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов