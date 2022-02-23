Байден распорядился ввести санкции против оператора "Северного потока-2"

По словам президента США, решение о санкциях было принято после "тесных консультаций" между правительствами Соединенных Штатов и Германии, сообщает РБК.

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Президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG и должностных лиц компании, сообщается на сайте Белого дома.

"Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги — еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", — сказано в заявлении президента США.

Байден также подчеркнул, что санкции введены после "тесных консультаций" между правительствами Соединенных Штатов и Германии. Он поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца за его "тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечению России к ответственности за ее действия".

На сайте проекта Nord Stream говорится, что акционерами Nord Stream AG являются компании ООО "Газпром международные проекты" (дочерняя компания ПАО "Газпром"), Wintershall Dea AG (ранее Wintershall Holding GmbH), PEG Infrastruktur AG (E.ON), N.V. Nederlandse Gasunie и ENGIE. ООО "Газпром международные проекты" принадлежит 51% акций проекта. Ведущим энергетическим немецким компаниям Wintershall Dea AG и PEGI/E.ON принадлежит по 15,5%. Голландской инфраструктурной компании N.V. Nederlandse Gasunie и ведущей французской энергетической компании ENGIE принадлежит по 9%. Совокупный опыт акционеров гарантирует использование новейших технологий, норм безопасности и эффективных методов корпоративного управления при реализации проекта Nord Stream.

По его словам, своим признанием республик Донбасса президент России Владимир Путин "дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа и перейти к другим видам энергии".