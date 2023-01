Байден: США не поставят Украине истребители F-16

Президент Джо Байден в понедельник, 30 января ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, собираются ли США поставлять Украине реактивные истребители F-16. "Нет", — цитирует его ответ, в том числе, агентство AFP.

