Байден: Трамп не должен иметь доступ к секретным данным из-за своего поведения
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, Дональду Трампу не нужно предоставлять доступ к секретным данным с брифингов разведки из-за его "переменчивого поведения".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Это первый случай, когда существующая в стране практика информирования предыдущего президента о деятельности разведки может быть прервана. Сейчас брифинги проводятся на регулярной основе для Джимми Картера, Билла Клинтона, Джорджа Буша и Барака Обамы.

В США есть традиция, позволяющая информировать бывших президентов о проблемах национальной безопасности. Это не обязательно, но считается актом любезности со стороны нового президента, и также это возможность получить совет от предшественника.

Отвечая на вопрос Си-би-эс о том, нужно ли проводить брифинги для Трампа, Байден ответил: "Я думаю, что нет".

"В чем ценность для него разведывательного брифинга? — сказал Байден. — Какое это может иметь влияние, кроме того, что он может проговориться и что-то сказать?".

Представители Трампа пока не комментировали слова Байдена.

Ранее Белый дом поставил вопрос о том, должен ли бывший президент, процесс импичмента которого в Сенате начинается на следующей неделе, участвовать в брифингах.

В январе председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что необходимо закрыть Трампу доступ к любой секретной информации.

"Нет обстоятельств, при которых этот президент должен участвовать брифинге разведки — ни сейчас, ни в будущем", — сказал он.

Сью Гордон, которая занимала пост главного заместителя главы национальной разведки при Трампе, написала, что намерения бывшего президента остаться на политической арене в сочетании с его зарубежными деловыми связями могут угрожать национальной безопасности.

"Моя рекомендация как ветерана разведки с более чем 30-летним стажем — не проводить ему никаких брифингов после 20 января", — приводились слова Гордон в январе в статье Washington Post.

"С помощью этого простого действия, которое является исключительной прерогативой нового президента, Джо Байден может смягчить один аспект потенциального риска для национальной безопасности, исходящий от Дональда Трампа", — заявила Гордон.

Брифинги для бывших президентов действительно содержат секретную информацию, но не содержат информацию самой высокой степени секретности, содержащейся в ежедневной сводке для президента, сказал изданию Wall Street Journal Дэвид Присс, бывший офицер ЦРУ, который проводил брифинги для ныне покойного президента Джорджа Буша-старшего спустя годы после того, как он покинул свой пост.

Слушания в Сенате, на которых во второй раз убдет рассмотрен импичмент Трампа, начнутся 8 февраля. Тот факт, что Трамп покинул должность президента, этому не препятствует. В случае импичмента Сенат может лишить экс-президента пенсии и прочих льгот, а также отдельным решением запретить ему избираться снова.

Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу, результатом чего стал захват Капитолия и гибель пяти человек 6 января 2021 года.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

31

Source

BBC News Русская служба

Tags

Белый дом Билл Клинтон Джо Байден Джордж Буш Дональд Трамп США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

От владельца

Andreja Saharova iela, Pļavnieki, Rīga,
40 900€
Mežciems, Rīga,
168 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Engures nov.,
800€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Kļavlapu iela, Ogres nov.,
125 000€
Rīgas iela, Babītes nov.,
45 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Alejas iela, Babītes nov.,
295 000€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Diānas iela, Salaspils nov.,
160 000€
Buru iela, Torņakalns, Rīga,
119 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
160 000€
Graudu iela, Ķekavas nov.,
160 000€
Iecavas iela, Āgenskalns, Rīga,
98 779€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
600€
Ausekļa iela, Lielvārdes nov.,
490 000€
Mastu iela, Centrs, Rīga,
600€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Tallinas šoseja, Ādažu nov.,
197 000€
Talsu nov.,
178 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Ādmiņu iela 1, Ikšķiles nov.,
189 000€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€