Байден запретил поставку в Россию долларовых банкнот

Президент США Джо Байден подписал указ, в частности, запрещающий поставку в Россию долларовых банкнот. Документ размещен на сайте Белого дома. Речь идет о запрете на "экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно", из США или физлицом США, где бы оно ни находилось, "банкнот, деноминированных в долларах США" правительству РФ или любому физлицу, находящемуся в РФ.

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