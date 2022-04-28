Байден запросил у Конгресса еще $33 млрд для Украины
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса еще 33 млрд долларов для помощи Украине, заявив, что это недешево, но Вашингтон не может оставаться в стороне перед лицом зверств и агрессии России.

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Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не нападают на Россию, несмотря на тревожную риторику Москвы, при этом он сказал, что США уже поставили Украине 10 противотанковых систем на каждый танк, который Россия отправила в страну.

Во время своего выступления Байден заявил, что военное вторжение было выбором Путина, и его же выбором станет остановить эту агрессию. Но мир должен сделать все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Президент США заявил, что продолжит предоставлять Украине артиллерию, бронированные машины, а также противотанковые ракеты и зенитные комплексы.

"Все наши действия нацелены на то, чтобы инвестировать в свободу и демократию страны. Угрозы для Америки продолжают расти. Мы не позволим этому произойти. Мы будем продолжать оказывать критическую поддержку Украине", - заявил Байден.

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