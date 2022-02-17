Байден заявил о признаках вторжения России в "ближайшие несколько дней"

Вероятность вторжения России на Украину очень высока, оно может состояться в "ближайшие несколько дней". Об этом заявил президент США Джо Байден, передает The Telegraph.

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"Есть все признаки того, что Россия готова вторгнуться на Украину в ближайшие несколько дней", — сказал он и уточнил, что угроза вторжения остается "очень высокой".

Кроме этого, лидер США отметил, что у него есть информация о проведении Россией вооруженной операции "под чужим флагом".

На фоне очередного обострения на востоке Украины западные СМИ и политики продолжают публиковать данные и предполагаемые даты российского вторжения. Ранее американское издание Politico опубликовало материал, в котором аналитики сообщили, что Россия может вторгнуться на Украину после 20 февраля. В Кремле этот материал назвали "очередным фейком" и обратили внимание, что относительно российского вторжения было уже "много дат в гораздо более конкретном исполнении".

Неделей ранее Politico со ссылкой на источники сообщало, что Байден указывал 16 февраля в качестве возможной даты российского вторжения. Британский таблоид The Sun писал, что Россия вторгнется на Украину в 4:00 мск. Агентство Reuters всю ночь вело прямую трансляцию из Киева, однако вторжения не произошло. Позже пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что США не указывали конкретные сроки вторжения России.

Кремль не раз отрицал планы по нападению на Украину, а Владимир Путин говорил, что Россия не хочет войны. 15 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предлагал украинцам поставить будильники на время предполагаемого вторжения и убедиться в том, что его не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал иностранные СМИ не сеять панику, а граждан просил сохранять спокойствие. В январе CNN сообщал о разногласиях между ним и Байденом во взглядах на российскую угрозу. По данным источников телеканала, Зеленскому надоело "чрезмерное внимание США" к этой теме, а Байдену не нравилось, что его украинский коллега преуменьшает серьезность проблемы.