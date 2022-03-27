Баку: Ни один пункт соглашения по Карабаху не был нарушен
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министерство обороны Азербайджана отвергло утверждение Минобороны РФ о том, что азербайджанские ВС вошли в зону ответственности российских миротворцев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министерство обороны Азербайджана отвергло утверждение Минобороны России о том, что азербайджанские вооруженные силы вошли в зону ответственности российских миротворцев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Там это заявление назвали "односторонним и не отражающим действительности". Баку полностью выполняет пункты трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) от 9 ноября 2020 года, подчеркнули в азербайджанском военном ведомстве.

"Наоборот, с сожалением констатируем, что остатки армянской армии и прочие незаконные армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены из Карабахского региона Азербайджана в соответствии с пунктом 4 этого заявления. Так что это Армения нарушает пункты заявления",— заявило Минобороны Азербайджана.

Ведомство также обратилось с просьбой к Минобороны РФ обеспечить "полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований" с территории НКР.

26 марта власти НКР ввели военное положение на территории непризнанной республики. В Минобороны России сообщили, что вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в НКР и нанесли четыре удара беспилотником по подразделениям вооруженных сил НКР в районе населенного пункта Фурух. Москва призвала Баку отвести войска из региона.

Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года с началом там активных боевых действий. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана, и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, в результате чего вооруженные действия в зоне конфликта были полностью прекращены. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцировался миротворческий контингент РФ.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя