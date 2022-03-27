Баку: Ни один пункт соглашения по Карабаху не был нарушен

Министерство обороны Азербайджана отвергло утверждение Минобороны РФ о том, что азербайджанские ВС вошли в зону ответственности российских миротворцев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

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Министерство обороны Азербайджана отвергло утверждение Минобороны России о том, что азербайджанские вооруженные силы вошли в зону ответственности российских миротворцев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Там это заявление назвали "односторонним и не отражающим действительности". Баку полностью выполняет пункты трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) от 9 ноября 2020 года, подчеркнули в азербайджанском военном ведомстве.

"Наоборот, с сожалением констатируем, что остатки армянской армии и прочие незаконные армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены из Карабахского региона Азербайджана в соответствии с пунктом 4 этого заявления. Так что это Армения нарушает пункты заявления",— заявило Минобороны Азербайджана.

Ведомство также обратилось с просьбой к Минобороны РФ обеспечить "полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований" с территории НКР.

26 марта власти НКР ввели военное положение на территории непризнанной республики. В Минобороны России сообщили, что вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в НКР и нанесли четыре удара беспилотником по подразделениям вооруженных сил НКР в районе населенного пункта Фурух. Москва призвала Баку отвести войска из региона.

Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года с началом там активных боевых действий. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана, и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, в результате чего вооруженные действия в зоне конфликта были полностью прекращены. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцировался миротворческий контингент РФ.