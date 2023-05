Балтийский брат и настоящий друг. Европа поздравляет Ринкевича с избранием на пост президента

Сейм сегодня избрал нового президента Латвии. Главой государства стал многолетний министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич ("Новое единство"). С избранием на высший пост его поздравили зарубежные коллеги.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Роберта Метсола, спикер Европарламента

Сердечно поздравляю Эдгара Ринкевича, нового президента Латвии. Европа по-прежнему рассчитывает на вашу личную приверженность и мощную поддержку Украины со стороны Латвии. Нашим приоритетом должна быть защита наших общих ценностей

Владимир Зеленский, президент Украины

Искренне поздравляю настоящего друга Украины Эдгара Ринкевича с избранием на пост президента Латвийской Республики. Ожидаю продолжения тесного украинско-латвийского сотрудничества и партнерства на пользу нашим народам, ради общей победы ценностей свободы и демократии, ради мира для Украины и Европы.

Алар Карис, президент Эстонии

Сердечно поздравляю Эдгара Ринкевича, избранного президента Латвии. Рад продолжить тесное сотрудничество между Эстонией и Латвией. Надеюсь скоро увидеть Вас во время Вашего визита в Эстонию.

Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии

Поздравляю дорогого друга и соседа Эдгара Ринкевича с избранием следующим президентом Латвии. Нет сомнений, что эстонско-латвийская дружба и сотрудничество продолжатся и укрепятся.

Congratulation dear friend & neighbour @edgarsrinkevics for being elected as the next president of #Latvia🇱🇻.

There is no doubt that 🇪🇪❤️🇱🇻 friendship & cooperation will continue to streghten. pic.twitter.com/ktW5IXA2uS

— Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 31, 2023

Виргиниюс Синкявичюс, еврокомиссар по вопросам окружающей среды

Поздравляю Эдгара Ринкевича с избранием новым президентом Латвии! С нетерпением жду возможности укрепить наше взаимодействие по "Европейской зеленой сделке" и продолжить совместную работу ради свободы Украины. Желаю удачи!

Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы

Сердечно поздравляю моего балтийского брата Эдгара Ринкевича с избранием на пост президента Латвии! Мы продолжим вместе поддерживать Украину, НАТО и ЕС

Heartfelt congratulations to my Baltic brother @edgarsrinkevics on being elected President of Latvia! We will continue to stand together in support of Ukraine, NATO and the EU. 🇱🇹❤️🇱🇻 pic.twitter.com/qwScUo6OwW — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) May 31, 2023

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции

Шлю искренние поздравления и наилучшие пожелания многолетнему министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу в связи с его избранием на пост президента Латвии. Вы всегда были сильным и верным другом белорусского народа. С нетерпением жду продолжения нашего тесного сотрудничества в Вашей новой роли.

I send my heartfelt congratulations & best wishes to long-standing 🇱🇻 FM @edgarsrinkevics on his election as President of Latvia. You have always been a strong & loyal friend of the Belarusian people. Eagerly looking forward to continuing our close collaboration in your new role. pic.twitter.com/TI8MWq4XdL — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 31, 2023

Манфред Вебер, глава фракции EPP в Европарламенте

Поздравляю Эдгара Ринкевича с избранием новым президентом Латвии! С нетерпением жду возможности укрепить наше взаимодействие по "Европейской зеленой сделке" и продолжить совместную работу ради свободы Украины. Желаю удачи!

Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии

Поздравляю, господин президент Эдгар Ринкевич! Уверен, что Ваше избрание только укрепит отношения между нашими странами. Надеюсь увидеть Вас в следующем году в Чехии на чемпионате мира по хоккею!

Congratulations Mr. President @edgarsrinkevics! I am sure that this will only strengthen the mutual relations among our two countries 🇨🇿🤝🇱🇻.

Hope to see you in Czechia next year for the Ice Hockey World Championship! 🏒 pic.twitter.com/S7QScbPoZ4

— Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 31, 2023

Пекка Хаависто, министр иностранных дел Финляндии

Поздравляю Эдгара Ринкевича с избранием на пост президента Латвии. Было большим удовольствием работать с Вами во время нашей службы министрами иностранных дел. Желаю Вам всяческих успехов на новом высоком посту. Уверен, что тесное сотрудничество Финляндии и Латвии продолжится.

FM @Haavisto: Congratulations @edgarsrinkevics on your election as the President of Latvia. It has been a great pleasure to work with you during our terms as Foreign Ministers. I wish you every success in your high office. I am confident that the close 🇫🇮🇱🇻 cooperation continues. pic.twitter.com/uJfMiONVj7 — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) May 31, 2023

Материал дополняется