Бавария вводит бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей

Власти Баварии пообещали проводить тесты на SARS-CoV-2 для всех граждан без исключения. Федеральная земля возьмет расходы на себя, если их не будут покрывать больничные кассы.

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Бавария стала первой федеральной землей Германии, которая вводит бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания COVID-19 и принадлежат ли они к группам риска. Министр здравоохранения Баварии Мелани Хумль объявила 28 июня "наступление на коронавирус" при помощи тестирования.

По ее словам, пройти тестирование вскоре предложат всем жителям Баварии, даже тем, у кого отсутствуют симптомы нетипичной пневмонии. Расходы земельные власти берут на себя, если их не будут покрывать больничные кассы.

В первую очередь эта инициатива направлена на группы людей, подверженных опасности: жителей домов престарелых, учреждений для инвалидов и т.п., а также преподавателей и воспитателей. Особое внимание будет уделено тестированию сотрудников скотобоен и мясокомбинатов — после вспышки инфекции на мясокомбинате Tönnies в Северном Рейне — Вестфалии.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сдержанно отозвался об инициативе властей Баварии: "Просто проводить много тестов — звучит хорошо, но если эти действия не будут систематичными, это нецелесообразно".