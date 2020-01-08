Базы США в Ираке подверглись ракетному обстрелу Ирана

Две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.

Главный представитель Пентагона, помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что по американским базам в Аль-Асаде и Эрбиле было выпущено больше десятка баллистических ракет.

"Очевидно, что эти ракеты были выпущены с территории Ирана и были нацелены как минимум на две иракские военные базы, на которых размещен военный и коалиционный персонал США в Аль-Асаде и Эрбиле", — сказал Хоффман.

Иранская пресса пишет, что по американским базам было выпущено больше 30 ракет. Пока неясно, были ли жертвы. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что американские базы обстреляны в отместку за убийство генерала Сулеймани. После того как по приказу президента Трампа был убит иранский генерал Касем Сулеймани, Иран обещал жесткий ответ на действия Вашингтона.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в "Твиттере", что Иран действовал в целях самообороны. "Иран принял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, атаковав базу, с которой было начато трусливое нападение на наших граждан и высокопоставленных чиновников, — написал в твите иранский министр. — Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии".

Государственное телевидение Ирана передало заявление КСИР с предупреждением союзникам США о том, что они будут атакованы, если их страны будут использованы для нападения на Тегеран.

"Мы предупреждаем всех союзников США, предоставивших свои базы террористической армии, что любая территория, которая станет отправной точкой агрессивных действий против Ирана, подвергнется нападениям", — говорится в заявлении КСИР.

Тегеран призвал США вывести свои войска из региона, чтобы предотвратить гибель военных. В Ираке расквартированы 5 тысяч американских солдат. КСИР предупредил, что любая агрессия против Тегерана получит "сокрушительный ответ".

В Белом доме прошло совещание с участием министра обороны Марка Эспера и госсекретаря США Майка Помпео. Однако, как сообщается, Трамп решил не выступать с обращением к нации, хотя ранее это анонсировали ведущие телеканалы. В своем "Твиттере" президент США пообещал выступить с заявлением в среду.

"Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке, — написал Трамп в твите. — Сейчас идет оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! У нас самая мощная и хорошо оснащенная армия в мире! Завтра утром я сделаю заявление".

Федеральная авиационная администрация США (FAA) выпустила предписание, запрещающее американским гражданским самолетам полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана, районе Персидского залива и Оманского залива.