BBC: Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина
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Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Беловой.

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"Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", — говорится в пресс-релизе МУС.

Международный уголовный суд поясняет, что Путин и Львова-Белова подозреваются в незаконной депортации украинских детей.

В четверг о том, что вывоз украинских детей на территорию России может считаться военным преступлением, заявила следственная комиссия ООН.

Новость дополняется.

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