Беларусь больше не будет принимать назад своих граждан, если у тех нет права находиться в ЕС
Foto: PA Images/Scanpix/LETA

Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла законопроект о приостановке действия соглашения с ЕС о реадмиссии. "Депутаты приняли проект Закона Республики Беларусь "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения" на территории ЕС, говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента в Telegram-канале в понедельник, 4 октября.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Отмечается, что документ подготовлен в рамках ответных мер на "недружественные действия", предпринятые ЕС и его странами-участницами в отношении Беларуси, и предусматривает "освобождение белорусской стороны от обязательств" исполнять это соглашение.

Ответ Минска на санкции ЕС

28 июня МИД Беларуси объявил, что Минск приостановит участие в программе ЕС "Восточное партнерство", не будет выполнять соглашение о реадмиссии с ЕС и что он отзывает посла в Брюсселе. Эти меры были названы "вынужденным реагированием" на санкции Евросоюза.

Соглашение о реадмиссии было одним из условий упрощения визового режима между Беларусью и Евросоюзом. Согласно ему, Беларусь соглашалась принимать назад своих граждан, если у тех нет права находиться в ЕС, либо граждан третьих стран, незаконно въехавших на территорию Евросоюза из Беларуси.

Тем временем Европейский Союз начал подготовку пятого пакета санкций против режима белорусского правителя Лукашенко. Одной из причин такого решения Брюссель назвал использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

7

Source

Deutsche Welle

Tags

Беларусь
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы