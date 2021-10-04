Беларусь больше не будет принимать назад своих граждан, если у тех нет права находиться в ЕС

Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла законопроект о приостановке действия соглашения с ЕС о реадмиссии. "Депутаты приняли проект Закона Республики Беларусь "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения" на территории ЕС, говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента в Telegram-канале в понедельник, 4 октября.

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Отмечается, что документ подготовлен в рамках ответных мер на "недружественные действия", предпринятые ЕС и его странами-участницами в отношении Беларуси, и предусматривает "освобождение белорусской стороны от обязательств" исполнять это соглашение.

Ответ Минска на санкции ЕС

28 июня МИД Беларуси объявил, что Минск приостановит участие в программе ЕС "Восточное партнерство", не будет выполнять соглашение о реадмиссии с ЕС и что он отзывает посла в Брюсселе. Эти меры были названы "вынужденным реагированием" на санкции Евросоюза.

Соглашение о реадмиссии было одним из условий упрощения визового режима между Беларусью и Евросоюзом. Согласно ему, Беларусь соглашалась принимать назад своих граждан, если у тех нет права находиться в ЕС, либо граждан третьих стран, незаконно въехавших на территорию Евросоюза из Беларуси.

Тем временем Европейский Союз начал подготовку пятого пакета санкций против режима белорусского правителя Лукашенко. Одной из причин такого решения Брюссель назвал использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.