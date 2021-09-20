Беларусь и Польша сообщают об обнаружении тел мигрантов на границе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По данным Следственного комитета Республики Беларусь, у границы с Польшей в Гродненском округе обнаружено тело женщины, поэтому предполагают, что она могла скончаться от переохлаждения. Причину смерти выясняют эксперты.

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Также сообщается, что рядом с телом были трое детей (7-15 лет), мужчина и пожилая женщина. Польская пограничная служба сообщила, что обнаружила на границе тела трех мигрантов.

"19 сентября на границе с Беларусью были обнаружены тела трех человек. Дальнейшее расследование передано прокуратуре", — сказано в сообщении.

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