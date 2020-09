Беларусь: Колесникову и Знака подозревают в захвате власти, защитить Алексиевич пришли дипломаты

В среду белорусские силовики продолжили разгром Координационного совета оппозиции. Двое членов президиума, Мария Колесникова и Максим Знак, арестованы по делу о захвате власти. А в штабе и квартирах оппозиционеров проходят обыски.

Пропавшая в понедельник Мария Колесникова находится в минском СИЗО-1. Ее арест санкционировала прокуратура.

Знак пропал в среду утром. Вместе с Колесниковой и еще одним юристом оппозиции Ильей Салеем они арестованы по делу о захвате власти.

Это дело белорусская прокуратура возбудила против Координационного совета оппозиции и уже допрашивала по нему членов президиума, но прежде лишь в статусе свидетелей.

Следственный комитет Республики Беларусь заявил, что располагает доказательствами дестабилизации обстановки в стране.

Единственный член президиума Координационного совета оппозиции, который остается на свободе и находится на терртории Беларуси, — писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе. Ее считают моральным авторитетом оппозиции, однако Алексиевич не координирует протесты и не занимается активной политической борьбой.

Все остальные были задержаны или покинули страну — как бывший министр Павел Латушко, рассказывавший о давлении в интервью Би-би-си.



В среду утром Алексиевич пожаловалась на звонки в дверь и на мобильный телефон с неизвестных номеров.

В тот же день дома у писательницы собрались европейские дипломаты, чтобы не допустить ее ареста. Министр иностранных дел Швеции опубликовала в "Твиттере" фото, на котором журналисты узнали, помимо шведского посла, дипломатов из Германии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии.

