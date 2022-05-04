Беларусь начала "внезапную проверку" боеготовности
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

В вооруженных силах Беларуси началась "внезапная проверка сил реагирования", сообщает Министерство обороны страны.

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Цель проверки — "оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций".

В белорусском минобороны также говорят, что состав сил, участвующих в проверке, "будет поэтапно наращиваться", чтобы проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе.

Войска при этом будут массово перемещаться по стране, подчеркнули в министерстве, но в каком направлении — не сказали.

"Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности", — подчеркивает Министерство обороны Беларуси.

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