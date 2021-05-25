Беларусь опубликовала расшифровку переговоров пилотов Ryanair с диспетчером

Департамент авиации Минтранса Беларуси опубликовал расшифровку переговоров экипажа Ryanair с минским диспетчером, который сообщил о заложенной на борту самолета бомбе. После переговоров самолет совершил экстренную посадку в Минске.

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Согласно расшифровке, минский диспетчер около 12:30 связался с экипажем и сообщил, что получил информацию от спецслужб о заложенной на борту бомбе, которую могут взорвать над Вильнюсом, передает Дождь.

Диспетчер: RYR 1TZ, к вашему сведению, у нас есть информация от спецслужб, что у вас бомба на борту, и она может быть активирована над Вильнюсом. <…>

Пилот: Вас понял.

Диспетчер: По соображениям безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS [Национальный аэропорт Минск].

Пилот: Хорошо… это… понятно… дайте нам новый курс, пожалуйста.

Пилот: Бомба… откуда пришло это сообщение? Откуда у вас информация об этом?

Диспетчер: Сотрудники службы безопасности аэропорта сообщили, что получили электронное письмо.

Пилот: Служба безопасности аэропорта Вильнюса или из Греции?

Диспетчер: Это электронное письмо было направлено в несколько аэропортов.

Пилот: Вас понял. <…>

Пилот: Опять же, эта рекомендация о перенаправлении в Минск откуда взялась? От кого она пришла? От компании? Она исходила от руководства аэропорта вылета или аэропорта прибытия?

Диспетчер: Это наши рекомендации.

Около 12:45 пилот спрашивает: "Ответьте, какой [неразборчиво]: красный, желтый или зеленый?" — предположительно, речь идет об оценке опасности.

"Говорят, что красный", — отвечает диспетчер. На это пилот снова говорит, что продолжит полет до Вильнюса.

В 12:47 пилот сам связывается с диспетчером и заявляет о чрезвычайной ситуации, следует из расшифровки. Он объявляет, что разворачивает самолет к Минску. Он сообщает, что на борту самолета находятся 133 человека, опасных грузов нет. В разговоре не упоминается истребитель, поднятый в небо по приказу президента Беларуси Александра Лукашенко.

В сообщении департамента также говорится, что сообщение о минировании на английском языке поступило на электронную почту Национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com.

"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", — приводит ведомство это сообщение.

Накануне движение ХАМАС отрицало причастность к произошедшему.