Беларусь представила план отказа от пластиковой посуды

С 2021 года в стране запретят пластиковые стаканчики, чашки, тарелки и палочки для размешивания напитков, а к 2023 году в белорусском общепите не должно остаться никакого пластика.

Поэтапный план отказа от пластика в кафе и столовых Беларуси утвержден постановлением Совета министров страны. С 1 января 2021 года начинается первый этап, сообщил замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут в понедельник, 17 февраля. По его словам, на предприятиях общественного питания запретят пластиковые стаканчики, тарелки, палочки для размешивания напитков и ряд контейнеров для хранения еды - всего десять позиций, которые могут быть откорректированы в течение текущего года.

Полный отказ от пластика в общепите запланирован на 2023 год

Затем постепенно введут запрет и на другой неперерабатываемый пластик. "Уже есть чем его заменить", - заключил Корбут. По его словам, предприятия концерна "Беллесбумпром" будут выпускать бумажные пакеты и мешки для сыпучих продуктов, картонные лотки для яиц. "Но в магазинах в бумажной таре пока что продаются в основном мука и сахар, а те же рис и макароны - все еще в полиэтиленовых пакетах", - цитирует замминистра издание "Минск-Новости".

Окончательный отказ от пластиковой посуды планируется на 2023 год. Ранее власти посчитали, что половина предприятий общественного питания Беларуси вообще не используют пластиковую посуду и только около 20 процентов используют только одноразовый пластик. Речь идет о 200 миллионах единиц в год, в основном это одноразовые стаканчики. Ежегодно в стране образуется 280 тысяч тонн полимерных отходов, из которых 140 тысяч тонн составляет пластик.

Постепенный запрет на пластиковую посуду вводят многие страны

В январе Китай объявил о полном запрете неразлагаемых пластиковых пакетов до конца 2020 года, Пластиковые приборы полностью исчезнут из индустрии общественного питания до 2022 года. С 2021 года пластиковая посуда, соломинки для напитков, ватные косметические палочки запрещены на территории ЕС.