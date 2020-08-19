Беларусь: скончался мужчина из Бреста, в которого силовики выстрелили на протестах

43-летний Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов в Беларуси, скончался в военном госпитале Минска, сообщает TUT.by со ссылкой на родственников умершего.

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Шутов умер в госпитале 19 августа в 10:20.

За жизнь мужчины сначала боролись в Брестской областной больнице, затем его переправили в военный госпиталь в Минск. Дочь Шутова рассказывала TUT.by, что мужчина получил тяжелые и обширные повреждения мозга в результате огнестельного ранения.

По словам очевидцев, выстрел в мужчину был произведен с крыши здания. Родственники умершего утверждают, что они общались с очевидцами и те сказали, что он "не дрался и не конфликтовал — просто шел".

Ранее МВД Беларуси сообщило, что во время столкновений протестующих с силовиками в Бресте в ночь на 12 августа милиция открыла огонь на поражение. В сообщении говорилось, что во время акции протеста на милиционеров напала "группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках", которых не остановили предупредительные выстрелы вверх.

Как сообщает TUT.by, с 9-11 августа в скорую и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Некоторым понадились операции.

Геннадий Шутов — третья жертва акций протеста после президентских выборов в Беларуси. Первой стал Александр Тарайковский, погибший 10 августа на улице Притыцкого, где произошли массовые столкновения протестующих с силовиками. На днях в Гомеле похоронили 25-летнего Александра Вихора, который считался без вести пропавшим после его задержания в Гомеле 9 августа.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили, что не признают официальные результаты.