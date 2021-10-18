Беларусь засекретила 15 процентов экспорта в Россию

Засекреченный экспорт в Россию оценивается примерно в 1,29 млрд долларов, или 14,8% от общих поставок. В 2020 году скрытые поставки составили лишь 152 млн (1,2% белорусского экспорта). Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат)стал засекречивать поставки не только бензина и удобрений, но и тракторов, сообщает Deutche Welle со ссылкой на РБК.

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Из базы данных Белстата следует, что в период с января по август 2021 года закрыта статистика по экспорту во все страны товаров в общей сложности на 8,2 млрд долларов. За весь 2020 год сумма закрытого экспорта составила 1,6 млрд долларов.

С 2021 года, на фоне экономических санкций в отношении Минска со стороны Евросоюза и США существенно расширилась доля закрытых категорий экспорта. Ранее к ним относились поставки табака, химических радиоактивных элементов, драгоценных металлов, летательных аппаратов и их частей, оружия и боеприпасов. Теперь к ним добавились нефть и нефтепродукты, минеральные удобрения, а также тракторы и грузовики.

Совокупный экспорт товаров из Беларуси в Россию в январе-июле 2021 года, согласно данным Белстата, составил 8,71 млрд долларов, а сумма поставок по открытым группам товарной номенклатуры — 7,42 млрд. Таким образом, засекреченный экспорт в Россию оценивается примерно в 1,29 млрд, или 14,8% от общих поставок. В 2020 году скрытые поставки из одной страны в другую составили лишь 152 млн (1,2% всего белорусского экспорта в Россию).

РБК отмечает, что засекречивание внешнеторговых данных одной страной не всегда эффективно, учитывая доступность "зеркальной" статистики.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России относит к так называемому секретному коду импорт из Беларуси лишь на 3,7 млн (за январь-июль), а все остальные позиции держит открытыми. В частности, по ее данным, импорт грузовиков составил 446 млн долларов, тракторов — 207 млн, минерального топлива — 67 млн.