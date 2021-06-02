"Белавиа" из-за инцидента с Ryanair приостановила рейсы в 20 стран
Foto: LETA

Белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" потеряла две трети своих направлений из-за ограничений, введенных после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, в результате которой был задержан известный белорусский блогер Роман Протасевич, сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook в среду, 2 июня.

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Как указывается в сообщении, полеты приостановлены в 20 стран: Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Венгрию, Молдову, Сербию, на Кипр, а также в Калининградскую область России. "Белавиа" продолжает летать лишь в девять стран: Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан и ОАЭ.

Генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец обратил внимание на то, что ограничения против авиакомпании были введены еще до окончания международного расследования инцидента с самолетом Ryanair и назвал это "подлостью" и "попранием основ демократии". 29 мая по итогам встречи белорусского руководителя Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина было объявлено, что "Белавиа" откроет новые рейсы в российские города.

Инцидент с самолетом Ryanair

24 мая целый ряд стран Европы на фоне скандала вокруг посадки самолета Ryanair в Минске закрыли свое воздушное пространство для "Белавиа", а своим перевозчикам не рекомендовали или запретили летать над Беларусью. Главы государств и правительств стран ЕС также решили полностью закрыть для белорусских авиакомпаний воздушное пространство ЕС, но это решение пока не вступило в силу.

Тем временем Европейское агентство по воздушной безопасности (EASA) 2 июня обнародовало "информационный бюллетень по безопасности", в котором призвало европейских перевозчиков избегать воздушного пространства над Беларусью за исключением случаев крайней необходимости.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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