Белгородский губернатор: в результате обстрела пункта временного размещения погиб человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения граждан, эвакуированных из Шебекинского городского округа.
По его словам, есть погибший и раненые. Телеграм-канал "112" также сообщает, что в результате обстрела погиб один человек и еще двое пострадали.
Как пишет Гладков, человек погиб в результате обстрела населенного пункта Графовка. Также в населенном пункте в 10 частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасада и заборы и повреждены хозпостройки. Также задета линия электропередачи. Кроме того, обстрелу подверглись населенные пункты Шебекино, Муром и Новая Таволжанка.
Власти Белгородской области вывозят в пункты временного размещения жителей приграничных районов, подвергающихся обстрелам. 25 мая Гладков сообщал об эвакуации в такие пункты 230 жителей Грайворонского городского округа, куда ранее проникали вооруженные формирования, воюющие на стороне Украины.