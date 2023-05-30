Белгородский губернатор: в результате обстрела пункта временного размещения погиб человек
Foto: AFP/Scapix/LETA

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения граждан, эвакуированных из Шебекинского городского округа.

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По его словам, есть погибший и раненые. Телеграм-канал "112" также сообщает, что в результате обстрела погиб один человек и еще двое пострадали.

Как пишет Гладков, человек погиб в результате обстрела населенного пункта Графовка. Также в населенном пункте в 10 частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасада и заборы и повреждены хозпостройки. Также задета линия электропередачи. Кроме того, обстрелу подверглись населенные пункты Шебекино, Муром и Новая Таволжанка.

Власти Белгородской области вывозят в пункты временного размещения жителей приграничных районов, подвергающихся обстрелам. 25 мая Гладков сообщал об эвакуации в такие пункты 230 жителей Грайворонского городского округа, куда ранее проникали вооруженные формирования, воюющие на стороне Украины.

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